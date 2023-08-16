О том, что любая помощь государству-террористу, оказанная как со стороны Северной Кореи, так и прочих стран, является прямым пособничеством продолжению агрессии России против Украины, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Пентагона Сабрины Сингх, опубликованное на официальной странице Министерства обороны США.

По словам Сингх, предоставление какой-либо помощи РФ — это затягивание и пролонгация войны в Украине, потому следует «очень четко» изложить позицию США: Пентагон предупреждает другие страны, намеревающиеся оказать поддержку Москве — Вашингтон, несомненно, будет максимально препятствовать подобным действиям.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Шойгу высказался о новой «приоритетной задаче» РФ в войне против Украины.