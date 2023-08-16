О том, что страна-агрессор попытается выйти на самодостаточность в изготовлении ударных БПЛА, основанных на проекте «Шахед» уже в ближайшее время, но до сих пор находится в определенной зависимости от поставок из Ирана, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Аналитики британской разведки сообщают — РФ приступила к развертыванию производства своих ударных БПЛА, намереваясь отказаться от импортируемых готовых «мопедов». Предполагается, что такое производство, похоже, позволит государству-террористу обеспечить более надежные поставки беспилотников OWA-UAV.

Впрочем, вопреки намерениям РФ в достижении самодостаточности, Москва таки и остается зависимой от комплектующих и готового вооружения из Ирана, переправляемых преимущественно через акваторию Каспийского моря.

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