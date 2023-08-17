О том, что финансисты обещают подорожание доллара выше отметки в 40 гривен/единица, пишет «НБН», ссылаясь на результаты опроса, опубликованные на официальной странице Национального Банка Украины.

В соответствии с данными банка-регулятора, ожидания аналитиков в июне 2023-го года были гораздо более позитивными — в пределах 39,54 гривны/доллар. Однако в последнем опросе уже спрогнозировано иное — в течение этого года, курс американской валюты достигнет уровня 40,26 гривны за единицу. Кроме того, в украинских финучреждениях имеют сходное мнение — согласно ежеквартальным оценкам, на протяжении следующих 12 месяцев, курс американской валюты не «скакнет» слишком высоко, но достигнет отметки в 40,54 гривны/единица.

Ранее наш информационный портал писал о том, что банкир объяснял, возможно ли значительное колебание американской валюты с приходом этого осеннего сезона.