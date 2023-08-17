О том, что рассчитывать на получение пенсионного пособия в размере более 10 000 гривен, могут граждане Украины, которые в течение всей трудовой деятельности имели заработную плату в 2,2 раза выше усредненной по стране (на данный момент — около 13 000 гривен), пишет «НБН», ссылаясь на материал профильного издания «На пенсии».

Также, помимо вышеописанного, есть украинцы, которым начисляют так называемые спецпенсии в размере 80 процентов от их предыдущего заработка, что в 3 раза превышает сумму по стандартной формуле начисления возрастной соцпомощи, в частности, речь идет о:

народных депутатах;

госслужащих;

«силовиках» высокого ранга;

ученых.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минреинтеграции рассказали, как воспользоваться услугами «Укрпочты» для получения пенсии за границей.