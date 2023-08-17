В четверг, 17 августа, во время брифинга Столтенберг ответил на вопрос о целесообразности поставок боевых самолетов в Украину. Генсек НАТО не исключает, что Альянс передаст Киеву истребители, информирует «НБН» со ссылкой на Dagsavisen.

По словам Столтенберга, организация дала согласие на обучение украинских пилотов, однако перед отправкой боевой авиации требуется отдельное решение.

Генеральный секретарь уточнил, что партнеры Киева, благодаря обучению украинских летчиков, становятся еще ближе на шаг к тому, чтобы передать такую технику для ВСУ.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат высказался о сроках отправки F-16 в Украину.