О том, засчитывают ли польский трудовой стаж при назначении пенсионного пособия в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, опубликованное в официальном Facebook-аккаунте Пенсионного Фонда Украины.

Как стало известно, по «Соглашению между Украиной и Республикой Польша о социальном обеспечении» от 18-го мая 2012-го года, весь стаж, приобретенный в Польше, вносится в страховой стаж при определении права на получение пенсионного пособия в Украине (и украинский, и польский стажи суммируются). В частности, если особа 25 лет проработала в Украине и еще 5 лет — в Польше, то она располагает правом на назначение пенсионного пособия по возрасту, так как в 2023-м году для выхода на заслуженный отдых в 60 лет, необходимо скопить не менее 30 лет страхового стажа.

Следует учесть, что в соответствии с положениями «Соглашения», каждое из государств начисляет пенсию, основываясь на нормах собственного национального законодательства, в особенности за стаж, полученный на их территории.

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