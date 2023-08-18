О том, что изменилось в уже налаженном процессе госрегулирования стоимости социальных продуктов питания после недавнего решения правительства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука.

В частности, Кабмин внес поправки в распоряжение №711-р «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», продлив госрегулирование стоимости отдельных видов продовольственных товаров, одновременно урезав перечень продукции, и установив предельную отметку наценки в 10 процентов (вместо 5 процентов) на:

муку пшеничную высшего сорта;

молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (пленочная упаковка);

хлебобулочные ржано-пшеничные изделия;

куриные яйца 1-й категории;

тушки/полутушки/четверть тушки куриные;

масло растительное из семян подсолнечника (рафинированного типа).

В список соцпродуктов больше не входят:

кристаллический сахарный песок;

макаронные изделия производства Украины (вермишель из муки высшего сорта);

сливочное масло 72,5-процентной жирности.

Ранее мы писали о том, как изменилась стоимость гречки, риса и макарон в августе.