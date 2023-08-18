О том, что изменилось в уже налаженном процессе госрегулирования стоимости социальных продуктов питания после недавнего решения правительства, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале представителя Кабмина в парламенте Тараса Мельничука.
В частности, Кабмин внес поправки в распоряжение №711-р «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков», продлив госрегулирование стоимости отдельных видов продовольственных товаров, одновременно урезав перечень продукции, и установив предельную отметку наценки в 10 процентов (вместо 5 процентов) на:
- муку пшеничную высшего сорта;
- молоко пастеризованное 2,5-процентной жирности (пленочная упаковка);
- хлебобулочные ржано-пшеничные изделия;
- куриные яйца 1-й категории;
- тушки/полутушки/четверть тушки куриные;
- масло растительное из семян подсолнечника (рафинированного типа).
В список соцпродуктов больше не входят:
- кристаллический сахарный песок;
- макаронные изделия производства Украины (вермишель из муки высшего сорта);
- сливочное масло 72,5-процентной жирности.
Ранее мы писали о том, как изменилась стоимость гречки, риса и макарон в августе.