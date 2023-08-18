О том, что на указанном совещании анонсировали поступление нового пакета оборонной помощи, а также сообщили о результатах проверок ТЦК/СП, затронув и обстановку на важных фронтовых участках, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, на этом ежедневном утреннем совещании, в очередной раз «сверили часы», коснувшись реализации договоренностей со странами-партнерами: ожидается поступление тяжелой техники, артиллерии и средств ПВО. Кроме того, продолжается работа над следующими пакетами военной помощи — «новости будут скоро».

Также, был затронут вопрос относительно хода «всеобъемлющей инспекции» военно-врачебных комиссий, включая работу СБУ по «военкомам» и коллаборационистам — результаты оказались достаточно позитивными.

Ранее наш информационный портал писал о том, что житель Смоленска устроил истерику из-за кандидата в депутаты облсовета Зеленского.