Житель Смоленска потребовал, чтобы Александра Зеленского исключили из предвыборной гонки. Пенсионер предложил два пути решения «проблемы», информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам россиянина, представитель партии «Единая Россия» должен снять свою кандидатуру с выборов либо поменять фамилию. Россиянин заявил, что «персонажа с фамилией Зеленский» быть не должно, поскольку это оскорбительно для участников так называемой «спецоперации».

Отметим, что Александр Зеленский отреагировал на истерику смоленского пенсионера. Он заявил, что сниматься с выборов не будет и менять фамилию тоже, добавив, что он не несет ответственность за своих однофамильцев.

Как сообщалось, Кремль намерен отключать мобильную сеть в России во время чрезвычайных ситуаций.