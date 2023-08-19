О том, что бойцы Сил Обороны нашей страны продвинулись на южном фронтовом участке, таким образом продолжив наступление вдоль реки Мокрые Ялы в Донецкой области, и «зачистили» от оккупантов село Урожайное, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, опубликованную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

Также, на Купянском направлении российская армия вторжения продолжает вести разведку, но никаких существенных успехов так и не добилась. Аналитики Минобороны Великобритании отмечают — на линии соприкосновения обе стороны вынуждены сталкиваться с идентичными трудностями: пытаются сломить сопротивление хорошо укрепившегося противника, располагая при этом весьма ограниченными незадействованными ресурсами в личном составе, что не позволяет перейти к новым интенсивным атакам.

Ранее мы писали о том, что в Генштабе сообщили, какое количество наземных вражеских целей ликвидировано за последние сутки.