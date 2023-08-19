О том, что было зафиксировано 124 взрыва на территориях Середино-Будской, Хотинской, Белопольской, Краснопольской, Шалыгинской, Эсманской, Николаевской, Великописаревской и Зноб-Новгородской общин, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале Сумской ОВА.

По Середино-Будской общине нанесены минометные удары (13 взрывов) и несколько раз территорию обстреляли из артиллерии: поврежден 1 частный дом, автокран, 2 авто, складские помещения, АЗС, ангар и линии электропередач.

По территории Белопольской общины осуществлены обстрелы из миномета (6 взрывов).

На Хотинскую общину захватчики сбросили 16 мин, повредив 1 частное домовладение.

По Великописаревской общине враги осуществили обстрел из артиллерии (8 взрывов) и минометов (12 взрывов).

По Краснопольской общине россияне били из артиллерии (9 взрывов): частично разрушены склады сельхозпредприятия.

По Шалыгинской общине вели огонь из минометов (7 взрывов) и артиллерии (6 взрывов).

На территории Эсманской общины зафиксирован обстрел из автоматических гранатометов (10 взрывов) и минометов (4 взрыва).

На Николаевскую сельскую общину россияне сбросили 13 мин.

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