О том, что для взрыва Крымского моста в октябре 2022-го года, понадобилось не менее 21-й тонны гексогена, а также как именно была проведена эта спецоперация, пишет «НБН», ссылаясь на интервью главы СБУ Василия Малюка, опубликованное в издании «New Voice».

По словам Малюка, для скрытного провоза 21-й тонны гексогена на мост, сотрудникам СБУ пришлось обмотать взрывчатку толстым слоем упаковочной пленки, чтобы сканирующие устройства на пунктах пропуска не смогли обнаружить опасный груз. Также, специалисты СБУ смогли обмануть особые «глушилки» (искажают настоящие GPS-координаты), установленные по периметру Крымского моста, и гексоген доехал до места назначения.

Василий Малюк подчеркнул исключительную секретность данной спецоперации:

Мы 7 кругов ада прошли, использовали в темную столько людей! Россияне «закрыли» 22 человека — посадили в тюрьму. Инкриминируют им всем соучастие в террористическом акте. Хотя на самом деле они занимались привычным для себя обычным делом. Это были обычные российские контрабандисты.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Наталья Гуменюк сообщила, в каком режиме после «бавовны» работает мост, незаконно построенный россиянами в Керченском проливе.