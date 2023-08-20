О том, что польское правительство настаивает на пролонгации решения Еврокомиссии относительно запрета на экспорт украинской агропродукции в Польшу, Венгрию, Болгарию, Словакию и Румынию, и, если такой вердикт не примут, Варшава может попытаться продлить ограничения в одностороннем порядке, но это может вызвать соответствующие меры со стороны государств ЕС, пишет «НБН», ссылаясь на материал RMF24.

Как стало известно, подобное решение Польши означало бы игнорирование норм законодательства ЕС, за что Варшаве могут грозить штрафные санкции, но их выполнение возможно после достаточно длительной процедуры. В частности, вероятны ответные меры в торговой сфере, которые могут быть объявлены отдельными субъектами ЕС, поскольку большинство государств Евросоюза выступают против продления запрета на импорт зерна из Украины.

Ранее мы писали о том, как в Еврокомиссии прокомментировали заявление Моравецкого о продлении запрета на импорт украинского зерна.