О том, сколько ударов за последние 24 часа нанесла авиация и артиллерия Сил Обороны Украины по расположениям российских оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на информационную сводку, обнародованную на официальной Facebook-странице Генерального штаба ВСУ.

Как стало известно, авиацией Сил Обороны, только на протяжении минувших суток, было осуществлено 7 ударов по районам, в которых сконцентрировались личный состав противника, системы вооружений и военная техника, а также атакован один российский зенитно-ракетный комплекс.

Кроме того, подразделениями ракетных войск и артиллерии ВСУ, в течение 24 часов, были накрыты огнем: 5 артиллерийских средств, выдвинутых на позиции; 3 командных пункта и 3 средства противовоздушной обороны.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Череватый сообщал о потерях оккупантов на Бахмутском направлении.