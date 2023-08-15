Британская разведка обратила внимание на то, что 10 августа ставленник Кремля отметил усилия в тяжелом бою на Ореховском направлении на Запорожье батальона «Восток», который сформировали из чеченцев.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Twitter-аккаунт Министерства обороны Соединенного Королевства.

В отчете разведки сказано, что войска из Чеченской Республики РФ составляют относительно небольшой, но заметный компонент «второй армии мира» на фронте в Украине.

В ведомстве считают, что Кадыров начал активно «рекламировать» деятельность своих подразделений, в частности для того, чтобы таким образом доказать свою лояльность к кремлевскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, на территории временно захваченной Запорожской области «кадыровцы» и дагестанцы устроили «разборки» с применением стрелкового оружия, гранатометов и гранат. В результате боевого столкновения обе стороны конфликта понесли потери убитыми и ранеными.