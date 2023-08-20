О том, что страна-агрессор, вопреки всем санкциям, фактически полностью восстановила импорт, благодаря содействию «дружественных» стран — Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Telegraph.

Например, Германия поставляет товары в Кыргызстан, который не имеет выхода к морю, но является частью «Евразийского экономического союза», и заключил соглашение о свободной торговле с РФ — поставки через вышеуказанную страну выросли на 2 процента в 1-й половине 2023-го года. Аналогичная тенденция отслеживается и через Армению, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан: экспорт из Германии и США в данную группу стран «подскочил» на 11,5 процента в сравнении с уровнем 2019-го года.

Такое увеличение экспорта через страны Центральной Азии, «дружественные» Москве, является признаком того, что программа параллельного импорта, введенная РФ в мае 2022-го года в ответ на растущий список международных санкций, прекрасно работает: государство-террорист продолжает получать товары, необходимые для стабильной работы промышленности, а также авто, оборудование и прочие потребительские товары, такие как косметика и одежда.

Ранее мы писали о том, что в Украине ввели ограничения против популярной китайской торговой площадки.