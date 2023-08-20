О том, что введение подобных малоприятных изменений, стало возможно так как часть водоканалов не согласовывает стоимость своих услуг с Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы «Союза потребителей коммунальных услуг» Олег Попенко, прозвучавшее в эфире «Суспільного радіо».

По словам Попенко, только крупные водоканалы повышают тарифы, предварительно направляя заявки в НКРЭКУ, но на малых аналогичных предприятиях, такие решения принимаются на уровне исполнительных комитетов в городских советах. Именно по указанным причинам, так называемые «малые водоканалы» уже неоднократно увеличивали тарифы на свои услуги.

Эксперт подчеркнул: данная тема не будет подниматься на вышеописанном уровне, поскольку как лично президент, так и и премьер-министр уже отметили — рост стоимости услуг водоснабжения/водоотвода не является актуальным, и потому «до конца года тарифы водоканалов не будут расти».

Ранее мы писали о том, что в НБУ сообщили, когда прекратится действие моратория на повышение стоимости «коммуналки».