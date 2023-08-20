О том, что захватчики уже составляют долговременные планы по заселению временно оккупированного Мариуполя не менее, чем 300 000 россиянами, согласно так называемому «плану развития», пишет «НБН», ссылаясь на информацию, предоставленную украинским подпольем, получившим доступ к соответствующим документам в администрации РФ, и опубликованную на официальной странице «Центра Национального Сопротивления» (ЦНС).

Как стало известно ЦНС, указанные демографические изменения оккупанты хотят воплотить к 2035-му году: для стимулирования миграции россиян, в Кремле приступили к реализации программы льготных ипотек для граждан РФ. Также, захватчики массово завозят на временно оккупированные территории «гастарбайтеров» и государственных служащих из особо депрессивных регионов страны-агрессора.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Андрющенко рассказал подробности перестрелки между «кадыровцами» и россиянами в Мариуполе.