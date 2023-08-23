О том, что такие льготы предоставляются, основываясь на нормативах потребления, при этом, в некоторых ситуациях, право на нее имеют исключительно семьи, в которых средний доход на одного члена составляет не более 3 760 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», устанавливающий различный процент скидок на «коммуналку» для каждой категории.

В частности, льготы распределяются нижеуказанным образом:

участникам боевых действий — 75-процентная скидка;

участникам войны — 50-процентная;

особам с инвалидностью, полученной вследствие войны — 100-процентная;

членам семей погибшего/умершего ветерана войны, защитника/защитницы Украины — 50-процентная;

лицам, отметившимся особыми заслугами перед Родиной — 100-процентная;

родителям умершего с особыми заслугами — 100-процентная;

вдовам/вдовцам лиц с особыми заслугами — 100-процентная.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минсоцполитики рассказали, как самостоятельно рассчитать размер субсидии на «коммуналку».