О том, что такие льготы предоставляются, основываясь на нормативах потребления, при этом, в некоторых ситуациях, право на нее имеют исключительно семьи, в которых средний доход на одного члена составляет не более 3 760 гривен, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», устанавливающий различный процент скидок на «коммуналку» для каждой категории.
В частности, льготы распределяются нижеуказанным образом:
- участникам боевых действий — 75-процентная скидка;
- участникам войны — 50-процентная;
- особам с инвалидностью, полученной вследствие войны — 100-процентная;
- членам семей погибшего/умершего ветерана войны, защитника/защитницы Украины — 50-процентная;
- лицам, отметившимся особыми заслугами перед Родиной — 100-процентная;
- родителям умершего с особыми заслугами — 100-процентная;
- вдовам/вдовцам лиц с особыми заслугами — 100-процентная.
Ранее наш информационный портал писал о том, что в Минсоцполитики рассказали, как самостоятельно рассчитать размер субсидии на «коммуналку».