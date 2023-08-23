О том, что именно посоветовали датскому режиссеру Ларсу фон Триеру касательно его своеобразного сообщения, пишет «НБН», ссылаясь на реакцию, опубликованную в официальном X-аккаунте секретаря Совета нацбезопасности и оборона Алексея Данилова.

По словам Данилова, эта война не является фильмом, в котором актеры только «играют» в жизнь и смерть, поскольку за каждым еще живым представителем государства-террориста, числится хотя бы один убитый украинец. Таким образом, если художник, как в этой ситуации, между палачом и жертвой выбирает сторону палача — это уже трагедия.

Секретарь СНБО добавил, что украинцы не существуют в абстрактной, а живут в достаточно жестокой реальности, в которой россияне — убийцы, и лучше фон Триеру самому представить, как в его город может ежедневно прилететь ракета из РФ, что его мать или отец — убиты, захватчики вывезли его внуков, дом сожжен, а над женой — надругались россияне. В этом случае, датский режиссер, вероятно, быстро откажется от лицемерного «гуманизма», так как вернется в «реальную, а не выдуманную жизнь».

Ранее мы писали о том, как Данилов высказался о деоккупации Крыма.