О том, что бойцы Сил Обороны нашей страны не прерывают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Ковалева, у украинских военных есть существенные успехи в направлении Новопрокоповки на Мелитопольском направлении, где защитники уже закрепились на достигнутых рубежах. Кроме того, ВСУ продолжают вести контрнаступательные действия южнее Бахмута, где также обустраиваются на новых позициях.

Помимо этого, несмотря на интенсивные попытки врагов перейти к наступательным действиям в районах Авдеевки и Марьинки Донецкой области, именно здесь оккупанты понесли значительные потери в «живой силе», вооружении и технике, и сейчас передислоцируют свои подразделения и войска, активно вводя в бой оставшиеся резервы.

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