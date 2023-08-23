О том, что сегодня в Ромнах, российский ударный беспилотник типа «Герань2/Шахед» попал в учебное заведение, полностью его разрушив, и на данный момент, все соответствующие службы ведут работы по ликвидации последствий, но уже известны трагические результаты спасательной операции, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале Сумской областной военной администрации.

По словам пресс-службы Сумской ОВА, из-под завалов разрушенной школы извлечены тела 2-х педагогов, у еще 3-х человек — ранения различной степени тяжести. Также, согласно предварительной информации, под обломками здания могут находиться еще 2 сотрудника учебного заведения, потому поисково-спасательные мероприятия не прекращаются.

Отметим, что согласно обновленным сведениям Нацполиции, обнаружены тела директора школы, замдиректора, секретаря и библиотекаря, а ранения получили 4-ре местных жителя, которые в момент удара проходили мимо учебного заведения.

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