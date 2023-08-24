О том, что в минувшую среду, помимо российского «Триумфа», также были «утилизированы» 3 ЗРК С-300 на части временно оккупированной Херсонской области, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного координационного пресс-центра Сил Обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, ВСУ результативно отработали по средствам ПВО РФ, частично повредив или уничтожив 3 пусковые установки С-300, которые будет больше невозможно применять ни в качестве средств защиты на Херсонщине, ни как средства атаки на объекты гражданской инфраструктуры (оккупанты наносят удары модифицированными ракетами, которые переделывают из класса «земля-воздух» в «земля-земля»).

Глава пресс-центра ОК «Юг» добавила:

Сезон «бавовны» продолжается. Мы обещали его еще тогда, когда они ожидали курортный сезон. И поскольку погода позволяет, мы будем продолжать засевать «бавовну».

Ранее мы писали о том, что у Шойгу заявляли о работе ПВО в Калужской и Брянской областях из-за атаки неизвестных дронов.