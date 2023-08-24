Как информирует «НБН» со ссылкой на ТГ-канал Министерства обороны России, уже по обыкновению у Шойгу обвинили Украину в атаке дронов на Россию.

В это же врем в Минобороны Российской Федерации утверждают о «пресечении попытки» по этого налета тремя БПЛА самолетного типа.

В заявлении оборонного ведомства РФ говорится, что два беспилотника были уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один дрон россияне ликвидировали над Калужской областью.

В настоящее время еще ничего не известно о разрушениях или пострадавших в результате атаки дронов.

Напомним, ранее мы уже писали о повторной атаке БПЛА и взрывах в Москве.