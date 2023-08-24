О том, что количество пострадавших мирных жителей вследствие ракетной атаки захватчиков на этот город возросло до 10 человек, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в Telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

На данный момент, по словам Лысака, в местном медучреждении остаются 3 человека: 55-летняя женщина и мужчины 33-х и 48-ми лет, находящиеся в состоянии средней тяжести.

Также, в результат ночного ракетного удара, повреждены около 10 объектов, включая банк, АЗС, гостиницу, здание агрофирмы, цех по производству мебели, админздание, контактную троллейбусная сеть, водо- и газопроводы и 15 торговых киосков. Кроме того, зафиксированы частичные разрушения 2-х жилых домов, выведены из строя 3 автобуса и несколько автомобилей.

Ранее наш информационный портал писал о том, что в Воздушных силах предупредили о провокациях РФ на День Независимости.