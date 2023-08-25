О том, что ночью 25-го августа, захватчики в очередной раз атаковали ракетами воздушного и морского базирования из акваторий Черного и Азовского морей, а также сколько вражеских целей удалось сбить защитникам нашего неба, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-аккаунт Воздушных Сил ВСУ.

Как стало известно, по направлению к южным областям Украины, с бортов самолетов Су-34 было выпущено 2 управляемые авиаракеты Х-59 из неба над Черным морем, и 2 крылатых «Калибра» — с малого корабля-ракетоносителя из акватории Азовского моря. Кроме того, был своевременно выявлен пуск 1 «Шахеда» из Приморско-Ахтарска.

Отметим, что все эти цели ликвидированы благодаря работе сил и средств Воздушных Сил: ракеты «приземлили» в пределах Одесской области, а ударный беспилотник — в Днепропетровской.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны РФ заявили — ночью 25 августа Крымский полуостров атаковали 42 украинских беспилотника.