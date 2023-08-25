О том, что буквально спустя несколько дней со дня смерти главарей ЧВК «Вагнер», не выждав никакой соответствующей паузы, могилы боевиков армии Пригожина уже стали «ровнять с землей» на кладбище в Самарской области РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Ліга.Новости».

Как можно понять, интересное видео было опубликовано таким же оккупантом, к тому же являющимся и искренним поклонником наемников. Материал снят на кладбище, находящемся в селе Николаевка под Самарой — именно здесь россиянин показывает обелиск, который когда-то открывал лично «повар Путина» Евгений Пригожин. Но самое интересное — рядом с этим пафосным монументом уже нет могил «вагнеровцев» — захоронения попросту снесли, насыпав сверху из щебня.

Оккупант жалобно обращается к «патриотам» РФ:

Что вы творите, ребята? Люди погибли за Россию, а вы их с землей сравняли…

Ранее мы писали о том, что в вашингтонском Институте изучения войны рассказали, что будет с группой «Вагнера» после того, как глава ЧВК, российский олигарх Евгений Пригожин погиб.