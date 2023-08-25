О том, что мобилизационный процесс в государстве-террористе не прекращался, и на данный момент Кремль рассматривают возможность относительно дополнительного призыва еще около более 400 000 человек, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, опубликованное в «Радіо Свобода».

По словам Буданова, мобилизация в РФ вовсе не прерывалась, и то, что прошлой осенью в путинскую армию было отправлено около 350 000 человек суммарно, не свидетельствует об окончании подобного процесса, поскольку призыв идет ежемесячно, в рамках так называемой «скрытой мобилизации».

В частности, от 20 000 до 22 000 человек в РФ подпадают под мобилизации, однако сейчас в стране-агрессоре рассматривается вариант о призыве дополнительно 450 000 россиян.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Буданов объяснил, почему Крымский полуостров освобождают медленнее, чем прогнозировалось.