О том, что президент государства-террориста Владимир Путин не планирует почтить личным присутствием саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Индии с 9-го по 10-е сентября, пишет «НБН», ссылаясь на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, опубликованное в Reuters.

По словам Пескова, планы относительно личного посещения G20 у Путина на данный момент отсутствуют, и будет ли диктатор подключаться к этому саммиту по видеосвязи, пока тоже известно, так как — «формат будет уточняться».

Отметим, что российское пропагандистское агентство «РИА-Новости», в своем Telegram-канале разместило предсказуемое уточнение Пескова об отказе Путина в поездке на саммит «Большой двадцатки»:

Главный акцент сейчас (у Путина) — «специальная военная операция».

Ранее мы писали о том, как Песков высказался о причастности Путина к гибели Пригожина, ответив, пойдет ли диктатор на похороны олигарха.