Во время брифинга корреспондент ВВС попросил пресс-секретаря ответить, был ли «повар Путина» ликвидирован по заданию Кремля. Песков заявил, что вокруг гибели руководства ЧВК «Вагнер» появляется «очень много спекуляций», назвав ложью заявления о причастности руководства РФ к авиакатастрофе.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство РФ «РИА Новости».

Спикер Путина призвал делать выводы, исходя из фактов, которых, как он отметил, пока не много. Он добавил, что президент ждет результаты расследования падение бизнес-джета Пригожина.

Также представитель Кремля ответил, собирается ли российский лидер идти на похороны олигарха. По словам Пескова, у главы государства сейчас «насыщенный рабочий график», кроме того, якобы неизвестно, сколько времени понадобится на процедуры опознания.

Ранее Путин прокомментировал смерть главаря ЧВК «Вагнер», назвав его «человеком сложной судьбы».