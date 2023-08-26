О том, что ВСУ смогли уничтожить российский «Триумф», размещенный на территории временно оккупированного Крымского полуострова, благодаря получению уникальной современной украинской ракете, пишет «НБН», ссылаясь на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, прозвучавшее в эфире «Украинского Радио».

По словам Данилова, ракета, которой сравняли «Триумф» с землей, является «новой и абсолютно современной». В частности, это «наше новое изделие», показавшее, в итоге, себя «безупречно».

Отметим, что прочих подробностей, касающихся технологии производства, секретарь СНБО предпочел избежать, не уточнив была ли эта ракета совершенно новой разработкой, или же — модернизированной версией уже имеющегося у ВСУ вооружения.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Данилов высказался об атаках дронов-камикадзе на Москву.