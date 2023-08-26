О том, что российской армии вторжения достается не только на Запорожском направлении, но и Херсонском, на котором наши воины продолжают методично уничтожать силы противника, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы объединенного пресс-центра Сил Обороны Юга Натальи Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, уже сейчас российские «военкоры» кричат о недостаточном обеспечении ВС РФ и о том, что захватчики очень «страдают от притеснений со стороны наших подразделений». В частности, оккупантов сильно донимает ведение контрбатарейной борьбы, включающее «мощное выбивание» их сил с тех участков фронта, которые они пытались захватить после высыхания разлива, спровоцированного техногенной катастрофой на Каховской ГЭС.

Кроме того, украинская армия не прекращает уничтожать российский речной «недофлот», на котором враги пытаются маневрировать между островами, и, по состоянию на утро 26-го августа, на Херсонском участке фронта армия Путина не досчитается:

не менее 40 единиц «живой силы»;

5 пушек;

8 единиц автомобильной и бронетанковой техники;

1 лодки.

Ранее мы писали о том, что ВСУ и СБУ нанесли смертельный удар группой дронов по бригаде ЧФ РФ в Крыму.