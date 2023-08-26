О том, что боевики данной российской неонацистской организации отказываются от участия в войне против Украины, пока в государство-террорист не отправят одного из главарей группировки Яна «Славяна» Петровского, задержанного на территории Финляндии, и которого местные власти намерены передать нашей стране, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, размещенное в Telegram-канале ДШРГ «Русич».

По словам боевиков «Русича», они ожидают пока ситуация со «Славяном» не решится их пользу — то есть России обязательно должны выдать их «сослуживца», а пока неонацисты отказываются от «выполнения любых боевых задач», так как если РФ не в состоянии «защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?».

Отметим, что «Славяна», разыскиваемого СБУ по обоснованному подозрению относительно участия в террористической организации, задержали в Финляндии после запроса Офиса Генпрокурора Украины. Уже 22-го июля Петровского допросили сотрудники СБУ, задавшие боевику вопросы касательно его действий в конфликте на Донбассе, предъявив обвинения в совершении военных преступлений.

Ранее мы писали о том, что в России начали «ровнять с землей» могилы «вагнеровцев».