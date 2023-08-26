О том, что финальная встреча ликвидированного основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и российского президента Владимира Путина прошла в весьма напряженной обстановке, поскольку лидер наемников покинул ее в ярости, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в Telegram-канале «ВЧК-ОГПУ».

Как стало известно, данная «аудиенция» состоялась спустя несколько дней после «марша справедливости» — бизнес-джет МНТ «Аэро» взял на борт собственника группы «Вагнера» в Беларуси, и доставил главаря боевиков поначалу в аэропорт Санкт-Петербурга, а через 5 дня, 29-го июня — в Москву.

Журналисты утверждают — из Беларуси Пригожин летел в «гордом одиночестве», пребывая в отличном расположении духа: слушал музыку и шутил с экипажем. При этом, остальные «офицеры» ЧВК «Вагнер» добирались на «аудиенцию» к Путину стандартными авиарейсами или на своих авто, но потом возвращались на том самом борту Пригожина, который и потерпел крушение под Тверью.

Стоит отметить, что дословное содержание разговора Пригожина с Путиным неизвестно, однако члены экипажа припоминают:

Глава наемников после встречи с Путиным был вне себя от злости и ярости, отчитывал всех, кто его сопровождал. Все время полета он ни разу не замолчал и кричал, ругая пассажиров на повышенных тонах.

Ранее мы писали о том, как Дмитрий Песков высказался о причастности Кремля к гибели главаря ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.