О том, что нардепы приступили к разработке соответствующего проекта закона, весьма неприятного для банков, и вступление этого документа в силу, вероятно, отразится и на обычных украинцах, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Налогового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева, опубликованное в «Forbes Украина».

По словам Гетманцева, на данный момент не прекращается разработка очередного законопроекта, предусматривающего введение дополнительного налога для украинских финучреждений. Данный законопроект будет основываться на опыте стран Евросоюза, в частности, Венгрии, Чехии, Литвы, Италии и Испании.

Рассматривается 2 базовых сценария:

в первом — налогообложение затронет все чистые процентные доходы по небольшой/средней ставке (как в Испании — 4,8 процента);

во втором — налог коснется разницы между чистыми процентными доходами за подотчетный год и средними значениями за последние 1-2 года (в Литве разница облагается 50-процентным налогом).

Если законопроект одобрят, налог на прибыль для банков введут уже с 1-го января 2024-го года, с действием в течение 2-х лет.

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