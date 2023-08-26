О том, что главы Министерств сельского хозяйства Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии, в пятницу, 25-го августа, смогли заключить договоренность относительно поддержки дальнейшего запрета Евросоюза на импорт агропродукции из нашей страны и после 15-го сентября, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы польского сельхозведомства Роберта Телуса, опубликованное в Reuters.

По словам Телуса, еще 5 восточных государств-членов ЕС выразили поддержку «запрета на импорт (украинской агропродукции) в наши страны до конца года». Польский чиновник добавил — если подобного запрета «не удастся достичь», отдельные правительства могут ввести собственные ограничения, что следует из общей «четкой декларации» о намерениях.

Также, главы Минсельхозов вышеуказанных стран согласились на продолжение субсидирования транзитных перевозок украинского зерна, но хотят, чтобы в списки запрещенных к импорту товаров добавили и некоторые продукты питания, например, ягоды малины, как это затребовала для себя Польша.

Ранее мы писали о том, как в Еврокомиссии ранее комментировали заявления Польши о продлении запрета на ввоз зерна из Украины.