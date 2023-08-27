О том, что только благодаря возобновляемой энергетике, возможно стабильное энергоснабжение Украины в новом отопительном сезоне, так как именно это «зеленое» ответвление генерации тока уже вносило значительный вклад в поддержку страны, в периоды ракетных атак РФ минувшей зимой, пишет «НБН», ссылаясь на мнение эксперта «Центра экономического обновления» Владимира Бужана, прозвучавшее на YouTube-канале «Politeka».

По словам Бужана, именно альтернативная разновидность энергетики достаточно неплохо обеспечивала Украину в определенные временные отрезки, с точки зрения обеспечения электроэнергией. В частности, в после недавнего запуска ветропарка в Николаевской области (зимой способен выдавать высокую мощность), обладающего значительным потенциалом, стало понятно — даже в отопительный сезон можно поддерживать энергосферу на стабильном уровне.

Ранее наш информационный портал писал о том, что британская разведка спрогнозировала, выдержит ли Украина атаки на энергообъекты этой зимой.