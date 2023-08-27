О том, что бойцы Сил Обороны отметились дальнейшими тактически значимыми успехами в западной части Запорожского региона, и, судя по всему, «продавливают» самую сложную серию оборонительных позиций российских войск вторжения, пишет «НБН», ссылаясь на аналитический отчет Института изучения войны (ISW).

Как стало известно, на данный момент наша армия успешно преодолевает участки, которые отличаются более плотным массивом противотанковых рвов/заграждений/минных полей, вопреки тому, что на их сооружение оккупанты выделили существенное количество личного состава, техники и прочих сил.

Аналитики Института изучения войны отметили, следующая линия вражеской обороны может быть заминирована не так масштабно, как предыдущая, чтобы оставить оккупационным войскам, находящимся к северу от данных позиций, возможность экстренного отступления. Также, большинство участков обороны оккупантов — неоднородны, а на юге Украины, — только частично укомплектованы личным составом.

Ранее мы писали о том, что в ISW рассказали о достижениях ВСУ возле Урожайного и Роботино.