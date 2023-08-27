О том, что в ночь на воскресенье, 27-е августа, захватчики в очередной раз атаковали Киевщину ракетами, и, благодаря работе ПВО, прямых попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано, но обломки боеприпасов свалились на несколько домов, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале Киевской ОВА.

По словам главы Киевской ОВА Руслана Кравченко, вследствие падения частей сбитых крылатых ракет в одном из районов Киевщины, было повреждено 10 частных домовладений: в 1 есть значительные разрушения, в прочих — разбиты окна, выбиты двери, пробиты крыши и посечены фасады.

Кроме того, из-за очередного военного преступления захватчиков, травмированы 2 человека, уже получившие медпомощь на месте инцидента, а также повреждены 2 авто и ангар для хранения сельхозтехники.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк объяснила, почему оккупанты снова сменили тактику ракетных атак.