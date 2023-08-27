О том, что пока малоизвестно, какое в точности время уйдет на расследование причины этого авиакрушения, и пока можно назвать только приблизительные сроки, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, обычно к расследованию подобных инцидентов привлекают спецлабораторию, в которой есть узконаправленные специалисты, по цепочке раскладывающие каждую деталь самолета, для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Безусловно, больше информации есть в «бортовых самописцах», которые имеют функцию записи всего радиообмена. Однако, поскольку бывает разные объем таких «строк», расследование может затягиваться и до 6 месяцев.

Ранее наш информационный портал писал о том, как полковник Юрий Игнат прокомментировал решение Дании и Нидерландов передать нашей стране американские многофункциональные истребители F-16.