О том, что ночью 27-го августа, военная разведка нашей страны совершила удар беспилотниками по курскому аэродрому, который является базой для многоцелевых истребителей ВКС РФ, попутно «зацепив» и средства ПВО, пишет «НБН», ссылаясь на заявление источника в СБУ, опубликованное в «РБК-Украина».

Как стало известно, данная спецоперация была осуществлена с помощью 16 дронов-камикадзе — именно эти беспилотники «отработали» по 4-м самолетам Су-30 и 1-му МиГ-29. Кроме того, были поражены и сопутствующие вражеские цели — радары ЗРК С-300 и 2-ва «Панциря».

В соответствии с предварительной информацией, фактически все ударные БПЛА, запущенные военными контрразведчиками из 13-го Главного управления СБУ, смогли долететь до намеченных целей — лишь 3-и дрона удалось сбить российской ПВО.

В СБУ акцентировали:

Судя по тому, что даже сами россияне зафиксировали как минимум 13 взрывов, «бавовна» получилась впечатляющей. Точные последствия поражений и количество погибших и раненых узнаем в ближайшее время.

Ранее мы писали о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проводил «тайное» совещание с представителями НАТО.