О том, что антироссийские санкции введенные вследствие полномасштабного вторжения РФ в Украину — абсолютно неэффективны и даже смехотворны, пишет «НБН», ссылаясь на предсказуемое заявление главы Министерства иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, прозвучавшее во время его выступления на фестивале «Tranzit», и опубликованное в Telex.

По мнению венгерского дипломата, Европа выбрала путь «глобализации войны», а не «локализации», а некоторые европейские политики впали в «военный психоз». Сийярто добавил: в Будапеште знают, кто является реальным агрессором, однако предпочел не упоминать россиян, но акцентировал — «в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет за себя».

Согласно версии главы МИД Венгрии, именно Вашингтон «подтолкнул Европу к соперничеству» касательно того, какая страна, и в каком объеме, станет помогать Украине, и этим США «буквально уничтожает Европу».

Таким образом, Сийярто фактически выказал прямую поддержку тезисам Кремля относительно «замораживания» конфликта, и продублировал позицию своего правительства — «война должна закончиться в этот момент».

Кроме того, Сийярто утверждает:

Политика санкций провалилась… во всем мире над политикой европейских санкций смеются.

Ранее наш информационный портал писал о том, как глава МИД Венгрии оскандалился заявлением об участии россиян в Олимпиаде.