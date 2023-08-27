О том, что в акватории Черного моря российские оккупанты удерживают группу, состоящую из более, чем 10 кораблей, среди которых есть ракетоносители, пишет «НБН», ссылаясь на предупреждение спикера Сил Обороны Юга Украины Наталии Гуменюк, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, захватчики перенаправили из акватории Азовского в акваторию Черного моря 1 корабль-ракетоноситель — общая численность вражеской корабельной группировки сейчас составляет 12 военных судов. Таким образом, угроза очередной ракетной атаки на территорию Украины все еще сохраняется, вопреки тому, что в Черном море — штормовые погодные условия.

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