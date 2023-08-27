О том, как именно определяют размер государственной финподдержки на оплату коммунальных услуг для пенсионеров, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение, опубликованное на официальной странице Пенсионного Фонда Украины.

В частности, при расчете субсидий для пожилых граждан, учитывается размер пенсионных выплат только за 1 месяц. Например, если субсидия назначаются не с начала сезона (отопительного/ неотапливаемого), то в среднемесячном доходе домохозяйства принимается во внимание лишь пенсия за месяц, предшествующий аналогичному периоду, перед месяцем, с которого начисляется субсидия: если особа обратилась за соцвыплатами на «коммуналку» в августе, то пособие при их расчете учтут за июнь.

В ситуации, когда пенсионер желает оформить субсидию с начала отопительного периода, то есть со второго месяца осени, то ее расчет будет основываться на августовском пособии. При назначении субсидии с начала неотапливаемого сезона (с мая), станут учитывать размер пенсионного пособия, полученного в марте.

Ранее мы писали о том, в какой ситуации соцпомощь на оплату «коммуналки» назначат только после личного обращения.