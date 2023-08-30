О том, какие важные детали следует учитывать как претендентам, так и их потенциальным работодателям, иначе вероятно серьезное финансовое наказание для всех сторон, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Facebook-аккаунте Черновицкого областного ТЦК/СП.

В частности, работодатели смогут трудоустраивать военнообязанных, лишь если те предварительно встали на воинский учет в районных/городских военкоматах, и для этого наниматели должны свериться с наличием у мужчин (возрастом от 18 до 60 лет) указанных военно-учетных документов:

военнообязанные должны иметь «на руках» военные билеты/временные удостоверения;

призывники — удостоверения относительно приписки к призывным участкам.

Согласно нормам действующего законодательства, работодателям запрещено трудоустраивать соискателей без таких документов, иначе:

граждан, ищущих работу, оштрафуют на суммы от 1 700 гривен до 3 400 гривен;

служащих за вышеописанное нарушение — от 3 400 до 5 100 гривен (при повторном игнорировании законов — 8 500 гривен).

Ранее мы писали о том, кому из украинских предпринимателей, даже при отсутствии кассового аппарата, удастся избежать штрафов с 1 октября.