О том, что в северной части нашей страны, захватчики начали осуществлять диверсионно-разведывательную деятельность, постоянно нарушая государственную границу, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, размещенную в официальном Telegram-канале замглавы Министерства обороны Украины Анны Маляр.

По словам Маляр, враги сохраняют военное присутствие в приграничных районах Украины, концентрируя на территориях Брянской, Курской и Белгородской областей 3 группировки войск прикрытия госграницы («Брянск», «Курск» и «Белгород»), намереваясь сковать ВСУ, тем самым, не допустив переброски защитников нашей страны в районы, где ведутся наиболее активные боевые действия.

Кроме того, путинская армия не прекращает обстреливать населенные пункты со своей, а также проводит диверсионно-разведывательные акции с пересечением государственной границы Украины.

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