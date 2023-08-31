О том, что правоохранительные органы приступили к следственным мероприятиям по факту данной авиакатастрофы, и уже есть первые версии относительно причин инцидента, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Государственного бюро расследований Украины.

Как стало известно, особо внимательно следователи отнесутся к изучению технического состояния вертолетов, включая соблюдение правил подготовки Ми-8 к полетам. Кроме того, проанализируют варианты, касающиеся осуществления диверсии или огневого поражения вертолетов противником. Также, профильным специалистам передадут для тщательной диагностики оба бортовых самописца, или как их еще называют — «черных ящика».

Помимо всего указанного, в рамках расследования определились с целым рядом экспертиз, и провели все неотложные следственные действия, предварительно квалифицировав правонарушение как несоблюдение правил полетов/подготовки к ним (статья 416-я «Уголовного кодекса Украины»).

Ранее мы писали о том, что в Воздушных Силах назвали приблизительные сроки расследования резонансной авиакатастрофы с учебными самолетами ВСУ над Житомирской областью.