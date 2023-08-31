О том, что этим утром, 31-го августа, в небе над Брянском по БПЛА самолетной модификации интенсивно работала противовоздушная оборона россиян — были слышны многочисленные взрывы, вследствие перехвата беспилотников ракетами ЗРК, пишет «НБН», ссылаясь на подборку видео, опубликованную в «Ліга.Новости».

В частности, первые видеосвидетельства очередной атаки БПЛА, появились в Сети приблизительно в 10 часов утра — местные жители жаловались на полеты дронов, сопровождающиеся «мощными хлопками почти во всех районах» города Брянск.

Отметим, что переименование взрывов в «хлопки» в РФ, началось с подачи властей и местных медиа, якобы для того, чтобы не нервировать население данным словом.

Ранее наш информационный портал писал о том, что Иван Федоров сообщил, какие меры приняли оккупанты в Мелитополе после недавней массовой «бавовны».