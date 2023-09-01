О том, что сумма базового пенсионного пособия (без доплат за сверхнормативный стаж и тому подобное) в нашей стране рассчитывается, исходя из размера «минималки», и потому с 2024-го года, при условии принятия соответствующих поправок к действующему законодательству Кабмином, пожилые украинцы могут рассчитывать на получение повышенных соцвыплат, пишет «НБН», ссылаясь на ЗУ «Об общеобязательном государственном социальном страховании», опубликованный на официальной странице Верховной Рады Украины.

В частности, положительные изменения затронут тех, кому исполнилось 65 лет, и они выполнили запросы, касающиеся стажа (30 лет — женщинам, 35 лет — мужчин) — таким пенсионерам обязаны начислять около 40 процентов от «минималки»:

с января 2024-го года, вместо 2 680 гривен — 2 840 гривен (плюс 160 гривен);

с июля 2024-го года — до 3 200 гривен (плюс еще 360 гривен).

Таким образом, гарантированная часть пенсии вырастет на 520 гривен, а минимальное пособие — с 2 093 гривен до 2 361 гривен.

Ранее мы писали о том, что в Раде предлагают иначе начислять размер пенсионных выплат для лиц, работавших за рубежом.