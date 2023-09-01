О том, в каком качестве путинская армия использует самолеты Ил-76, помимо транспортировки техники, амуниции, личного состава и прочих грузов военного назначения, пишет «НБН», ссылаясь на разъяснение спикера командования Воздушных Сил ВСУ полковника Юрия Игната, прозвучавшее в период трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, данный самолет — основа для установки платформы, модифицирующей этот авиатранспортник в А-50. В частности, А-50 является самолетом дальнего радиолокационного обнаружения, позволяющим координировать ракетные удары и выявлять воздушные цели. Впрочем, таких самолетов у РФ лишь около 5-6 в боеспособном состоянии. Однако, захватчики располагают десятками исправных Ил-76, и именно эти самолеты перемещают «Шахеды» из Ирана на территорию России, и, вероятно, «что-то возят обратно».

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